Conte: flat tax in deficit? A palazzo Chigi nessun progetto

Roma, 31 mag. (askanews) - "Ho detto che non intendo rispondere nè commentare le posizione di singoli. Nè discuterò adesso con voi giornalisti come si farà la tax. Posso solo dire che ancora un progetto così di flat tax a palazzo Chigi non è ancora arrivato". Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, rispondendo in Campidiglio sulla possibilità di flat tax in deficit, alla luce dell'andamento dei conti pubblici.

"Prima di tutto- ha ribadito Conte- dobbiamo chiarire le premesse per poter continuare il cammino del governo con chiarezza e determinazione. Io ho sempre rivendicato la necessità che il cambiamento debba avvenire all'insegna della chiarezza e della sicurezza. E che debba procedere in modo lungimirante e senza strappi. Prima di proseguire dobbiamo affermare con certezza queste premesse"