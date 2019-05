Toninelli: non siamo subalterni a Salvini. Di Maio vada avanti

Roma, 29 mag. (askanews) - "Siamo dipendenti dei cittadini, non siamo subalterni a Salvini. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in un'intervista a Tv2000 in onda stasera alle 20.45 durante il programma TGTtg. "A chi chiede le dimissioni di Di Maio - ha proseguito Toninelli - rispondo dicendo che siamo un gruppo di persone perbene che ha sempre lavorato esclusivamente nell interesse della collettività. Luigi ha fatto un lavoro incredibile ed è giusto che continui a farlo perché ha rappresentato come meglio non si poteva il progetto del M5S. Non vedo criticità. Abbiamo una grande opportunità di realizzare i nostri sogni e lo possiamo fare stando al governo".

"Voto iscritti su piattaforma Rousseau ? Sta tutto nelle mani di un progetto - ha sottolineato Toninelli a Tv2000 - che va avanti indipendentemente dai risultati di un elezione che è andata evidentemente male ma vengono prima i contenuti. Stiamo lavorando. Abbiamo attuato dei punti importanti del contratto di governo proposti dal M5S come l'anticorruzione, il Reddito di cittadinanza o la semplificazione della vita degli imprenditori. Gli effetti si devono ancora vedere ma appena si vedranno si capirà la concretezza della nostra iniziativa. Siamo molto fiduciosi, va bene così, andiamo avanti".