Aria nuova in cucina con la tecnologia delle cappe Elica

Milano, 29 mag. (askanews) - Una rivoluzione in cucina, aria nuova nel segno del design, dell'innovazione e dell'internazionalizzazione. Elica - gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina - ha presentato 'La Rivoluzione che non ti aspetti. Fuoco e Aria hanno nuove forme', la strategia di posizionamento internazionale, la nuova brand identity e l'evoluzione della collezione Nikola Tesla come racconta il presidente Francesco Casoli.

'C'è proprio aria nuova in cucina, nel senso che oggi riusciamo con questi piani aspiranti che produciamo e che stiamo presentando oggi a Milano, riusciamo a cambiare aria, quindi c'è veramente aria nuovo i cucina. E lo facciamo con grande eleganza perchè il design di Fabrizio Crisà riesce a dare un tocco veramente diverso e lo facciamo anche con un sacco di funzioni nuove: Cuociamo, aspiriamo e pesiamo'.

Nella strategia di crescita di Elica i mercati esteri hanno un ruolo cruciale. Per raggiungere l'obiettivo è stata messa a punto una stategia di comunicazione diretta al cliente e che punta sull'ironia come spiega Piero Pracchi, chief Marketing officer del Gruppo.

"Fondamentalmente è il messaggio, invece che parlare dei valori del brand, in maniera diretta e delle caratteristiche positive del prodotto, siamo andati nella nostra target audience il dubbio sul prodotto. La gente oggi è informata, vuole dire la sua e prova a essere critica, noi con la nuova campagna abbiamo messo a nudo quelli che possono essere i punti di debolezza ma anche quelli che sono i punti di forza di Elica nel risolvere queste debolezze".

Elica è rimasta un'azienda a conduzione italiana pur rivolgendosi al mondo intero.

"Noi siamo un'azienda molto veloce e siamo riusciti a spiazzare il mercato con delle innovazioni che alzano sempre un po' di più l'asticella. Siamo market leader nel mondo per l'aspirazione in cucina, stiamo giocando adesso la partita nei piani aspiranti, grazie a queste scelte da 50 anni siamo riusciti a mantenerci ben saldi, solidi e con la voglia di investire per innovare sui futuri sogni".

La rivoluzione della multifunzionalità passa attraverso Libra e Flame, due nuovi modelli dell'iconica gamma di piani aspiranti NikolaTesla, già vincitrice di prestigiosi premi internazionali ed in particolare del Compasso d'Oro nel 2018.