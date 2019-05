Inchiesta Rixi, Bonafede: non parlo dei processi pendenti

Roma, 29 mag. (askanews) - "Non sono mai entrato in processi pendenti e mi guardo bene dal farlo adesso in relazione a previsioni di assoluzioni o condanne: il ministro della Giustizia deve guardarsi bene dall'esprimere un giudizio politico in merito a conseguenze di processi". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, rispondendo a una domanda sull'inchiesta in cui è coinvolto Edoardo Rixi, il viceministro leghista ai Trasporti, imputato per peculato nel processo spese pazze in Liguria.