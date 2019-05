Cardinale Parolin: dialoghiamo con tutti, perché non con Salvini?

Città del Vaticano, 29 mag. (askanews) - "Il papa continua a dirlo: dialogo dialogo dialogo. E perché non Salvini?". Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, risponde così ai giornalisti che gli domandano della presa di posizione del cardinale Gerhard Ludwig Mueller secondo il quale bisogna dialogare con il leader della Lega Matteo Salvini. "Anzi - aggiunge il porporato Veneto a margine di una premiazione della fondazione Centesimus Annus - il dialogo si fa soprattutto con quelli che non la pensano come noi e con i quali abbiamo qualche difficoltà e qualche problema. Io sono di questo parere, anche con Salvini si deve dialogare".

"Ho già detto e ripeto quello che ho detto: credo che usare simboli religiosi per manifestazioni di parte, come sono i partiti, c'è il rischio di abusare di questi simboli, quindi, credo che da parte nostra non possiamo rimanere indifferenti di fronte a questa realtà", ha aggiunto il cardinale.