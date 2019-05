Coez torna live a Roma con "È Sempre bello in tour"

Roma, 29 mag. (askanews) - E' partito È Sempre bello in tour, il nuovo progetto live di Coez prodotto da Vivo Concerti, anticipato dagli show in programma il 28 (sold out), 29 e 31 maggio. Le tre anteprime romane segnano il ritorno del cantautore live, che era già stato al Palazzo dello Sport di Roma ma che ora per la prima volta, proseguirà dal 29 settembre su uno dei palchi culto della musica italiana, quello dell'Arena di Verona, per continuare in autunno nei palazzetti più importanti d'Italia, passando per Torino, Ancona, Milano, Livorno, Firenze, Bologna, Acireale, Napoli, Bari.

Il tour ha inizio a pochi mesi dall'uscita del nuovo album "E' sempre bello"(Carosello Records) uscito a marzo, che ha direttamente debuttato al primo posto della claissifica FIMI/Gfk degli album più venduti. Il singolo omonimo è stato certificato Triplo Platino e "Domenica", il nuovo singolo, è già disco d'oro, ed è tra i brani più trasmessi dalle radio.

Come per il nuovo album, al centro del live di Coez ci sono i claim più iconici delle canzoni, che sono stati scelti dal cantautore anche per lo show. Le istantanee leggere ed eighties insieme agli slogan dei brani di E' sempre bello, sono il fil rouge che lega il live al progetto discografico di Coez, dando un senso di continuità che il cantautore ha scelto di dare a E' sempre bello fin dall'inizio.

"Ho sempre lavorato per questo. Io e i miei musicisti abbiamo suonato nei piccoli club, anche davanti a solo 100 persone, o in posti più grandi come ad esempio Le Capannelle. La cosa bella sarà portare tutta la nostra esperienza su questi palchi, legandola a quell'atmosfera raccolta da club da cui proveniamo. La dimensione live è davvero un'altra dimensione, per questo mi piace: è lontana da internet, lontana dai social, dalle radio, dallo studio: riguarda quello che succede tra te e il pubblico, in quel posto e in quel momento esatto" ha detto Coez.

Sono 27 i brani in scaletta per oltre due ore di musica, dalle hit che hanno fatto la storia di Coez (Ali Sporche, Lontana da me, e Yo mamma, Siamo morti insieme, La musica non c'è, Le Luci della città) ai brani della più recente produzione discografica.