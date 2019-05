La pioggia non ferma la festa del concerto Radio Italia Live

Milano, 28 mag. (askanews) - La musica vince su tutto e mobilita grandi masse come a Milano, dove piazza Duomo si è colorata e gremita di gente per quattro ore di puro divertimento. La pioggia non ha fermato il più grande evento live della musica italiana: l'appuntamento annuale con Radio Italia Live - Il Concerto con tanti big della musica nazionale e internazionale.

Sul palco con Luca e Paolo si sono alternati Guè Pequeno, Tiromancino, Francesco Gabbani, Loredana Bertè, Sfera Ebbasta, Marco Mengoni, fino all'ospite internazionale: Sting, che ha incantato ed emozionato tutta piazza Duomo.

Poi ancora Ultimo, Alessandra Amoroso, Ermal Meta e la chiusura con il grandissimo Ligabue.

Ora l'appuntamento con la musica di Radio Italia Live - Il Concerto è il 29 giugno al Foro italico di Palermo.