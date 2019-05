Milano, Sala: complimenti a Majorino, cambi in giunta da 1 luglio

Milano, 27 mag. (askanews) - Fino al 30 giugno Pierfrancesco Majorino sarà assessore del Comune di Milano. A dirlo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che a margine della presentazione della nuova stagione scaligera

ha detto "Ci stiamo ragionando, i cambiamenti vanno fatti dal primo di luglio perchè, tra l'altro, al 30 giugno scadono anche i dirigenti a tempo determinato. Nella mia testa il Comune funziona attraverso il lavoro degli assessori e della struttura amministrativa, cioè i dirigenti, e io mi sento a capo dell'uno e dell'altro. Quindi è molto più saggio ripensare con entrambe le cose che vengono messe a punto".

Il primo cittadino milanese ha detto di avere "in testa sostanzialmente quello che fare, ma voglio ragionarci con calma, quindi prima del primo luglio nessun cambiamento. Ne ho già parlato con Majorino, ovviamente mi complimento con lui che ha fatto un grande lavoro. Non mi sfuggiva che era un test anche per noi: non sarebbe stato bello che un assessore che io ho appoggiato tanto non fosse andato bene, però siamo già d'accordo che a giugno sarà ancora qua".