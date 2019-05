Elezioni, in Spagna Puigdemont eletto al Parlamento

Bruxelles, 27 mag. (askanews) - Il leader indipendentista catalano Carles Puigdemont è stato eletto all'europarlamento. Ma il suo destino politico è ancora incerto, infatti se la giustizia spagnola confermasse i reati contestatigli di ribellione, sedizione e malversazione, dovrà lasciare il suo seggio. I parlamentari europei infatti godono di immunità solo nell'esercizio delle proprie funzioni di eurodeputati, ma le accuse rivolte a Puigdemont sono precedenti all'elezione del 26 maggio.

"Abbiamo chiaramente vinto le elezioni europee in Catalogna, ora dobbiamo lavorare sodo" ha detto in conferenza stampa Carles Puigdemont che dal 2017 vive in esilio autoimposto in Belgio. E' ricercato dalla giustizia spagnola per l'organizzazione del referendum sull'indipendenza della Catalogna, giudicato illegale dal governo e dalla magistratura spagnola, e per la sua successiva ambigua dichiarazione di indipendenza.