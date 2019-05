Europee, Polonia: vince Pis, Coalizione europea seconda a 5 punti

Europee, in Spagna il premier socialista Sanchez grande vincitore

Madrid, 27 mag. (askanews) - Continua in Spagna l'onda del successo per il premier socialista Pedro Sanchez, dopo la vittoria alle politiche del 28 aprile. Il PSOE ha ottenuto quasi il 33%, unico partito socialista a vincere in uno dei grandi paesi europei. Sanchez è più che mai la stella della socialdemocrazia europea e il risultato gli dà forza per la formazione del nuovo governo, rimandata a ...