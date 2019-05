Zingaretti: ora il PD è l'altro polo, verso le elezioni

Roma, 27 mag. (askanews) - Dopo le Europee l'Italia ritrova un bipolarismo Lega-Pd secondo Nicola Zingaretti: il leader del Partito Democratico, secondo alle elezioni per Bruxelles con oltre il 10% in meno della Lega, si propone come avversario numero uno "di una destra estremista leader indiscussa dello schieramento di governo" e annuncia che si prepara a radicare il partito per le prossime elezioni politiche.

"Si apre una nuova stagione anche a livello nazionale, di un bipolarismo che vede una destra estremista leader indiscussa del governo" ha detto Zingaretti, "e un altro fronte di un nuovo centrosinistra che vogliamo costruire e che da oggi anche grazie a questo voto vede il partito Democratico al centro della strategia, che ci vedrà impegnati nel paese per ricostruire un piano e anche per ricostruire un radicamento sociale per essere pronti alle prossime elezioni politiche".