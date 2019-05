Europee, Salvini dopo i risultati: segno di un'Europa che cambia

Roma, 27 mag. (askanews) - "Una missione storica" quella affidata dagli italiani alla Lega secondo Matteo Salvini che ricorda come fra gli alleati sovranisti, Le Pen sia prima in Europa e Farage primo in Gran Bretagna, "il segno di un'Europa che cambia", afferma.

"Io non ho mai affidato al cuore immacolato di Maria un voto o il successo di un partito ma il futuro destino un paese o di un continente. I dati ci danno ragione, la festa dura pochi minuti perché è il momento della responsabilità. Milioni di italiani ci hanno affidato una missione storica, riportare al centro del dibattito europeo il diritto al lavoro il diritto alla vita, il diritto delle famiglie a mettere al mondo dei figli. E' un successo incredibile non solo quello della Lega in Italia, siamo primo partito a Nord e a Sud" ha detto Salvini. "Non solo la Lega è il primo partito in Italia ma Marine Le Pen è il primo partito in Francia, Nigel Farage è il primo partito in Gran Bretagna, è il segno di un'Europa che cambia.

E' stata una campagna elettorale che io come ministro dell'Interno e segretario della Lega ho vissuto con passione, con orgoglio, con attacchi quotidiani e vergognosi, però la vita reale è più forte degli attacchi virtuali".