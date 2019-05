Giro nel giro di Autostrade, 1.200 ciclisti sulla A1 Panoramica

Barberino del Mugello, 25 mag. (askanews) - Numeri da record per il quarto tour in bicicletta sulla Panoramica, il tratto appenninico della A1 tra Firenze e Bologna, parallello alla Direttissima. Sono 1.200 i cicloamatori che hanno invaso il percorso di 36 chilometri compreso tra Barberino del Mugello e Pian del Voglio. Il tour sulla Panoramica è organizzato da Autostrade per l Italia ed è parte del Giro nel Giro il progetto in collaborazione con il Giro d Italia 2019 e la Polizia Stradale, per valorizzare le meraviglie della provincia italiana.

Il successo di questa iniziativa conferma il ruolo di Autostrade come motore di promozione turistica dei nostri territori.

Francesco Del Zio, direttore relazioni esterne, affari istituzionali e marketing di Atlantia e Autostrade per l Italia

"Devo dire una bellissima emozione - ha detto - un orgoglio per Autostrade per l'Italia aver organizzato il giro in A1 Panoramica. È un modo per scoprire la bellezza dell'Appennino, un modo per far capire a tutti gli italiani e ai turisti stranieri che non esiste solamente una bellezza unica al mondo della provincia italiana".

Dopo le tappe Vinci-Firenze, Frascati-Tivoli, Ravenna e A1 Panoramica, il Giro nel Giro termina il 31 maggio 2019 con la Treviso-Villa Barbaro a Maser.