Cgt Siena, ricerca italiana al servizio dello sviluppo in Africa

Roma, 23 mag. (askanews) - Il Centro di GeoTecnologie dell'Università di Siena è da anni attivo nei progetti di cooperazione e sviluppo in Africa. In particolare Cgt sta portando avanti lo studio delle risorse idriche in alcune aree specifiche, ha spiegato Enrico Guastaldi, responsabile tecnico del settore Geofisica e Idrogeologica presente a Exco.

"Come università di Siena e le società spin off legate all'ateneo, facciamo parte in progetti europei e finanziati dal ministero degli Esteri italiano. Ne abbiamo realizzato uno in Tanzania, finito un paio di anni fa, in cui il nostro ruolo era quello di cercare risorse idriche sotterranee in zone rurali nel centro del Paese della per migliorare la qualità di vita e supplire alle carenze di un acquedotto vetusto. L'altro progetto ancora in corso fa parte di Horizon 2020, in cui noi ci occupiamo di esplorazione e ricerca di nuove fonti d'acqua non contaminate all'interno di un progetto che riguarda la ricerca, gestione e possibile miglioramento delle acque contaminate da fluoro nella zona dell'Africa Rift Valley".