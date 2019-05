L'ironia pungente di Saverio Raimondo torna con CCN

Milano, 23 mag. (askanews) - Tante novità in arrivo, ma quello che non cambia è la comicità pungente e senza peli sulla lingua di CCN (Comedy Central News). Il vulcanico conduttore Saverio Raimondo svela come sarà questa quinta stagione, in onda ogni settimana a partire da venerdì 24 maggio alle 23.00 su Comedy Central.

"Allora le novità sono tantissime, perchè quest'anno abbiamo smontato e rimontato il programma, la natura di questo programma è di sperimentare, di offrire novità e andare sempre oltre la stagione precedente. Quest'anno abbiamo preso gli ospiti che prima portavamo in studio e li portiamo in camporella, li metto in macchina a bordo della CCN Mobile e li porto a fare delle esperienze in esterna. Gli ospiti tirano fuori tutta la loro ironia e io non faccio altro che mettermi in ridicolo".

Saverio Raimondo sarà ancora una volta affiancato dai suoi inviati.

"Michela Giraud farà un corso di aggiornamento per gli anziani over 70 per spiegare come va il mondo e non ai bambini che sono pochi e non contano, mentre gli anziani sono tanti e votano, Martina Catuzzi la fashion blogger di CCN con la sua graffiante rubrica di moda, farà le pulci ai look dell'attualità tipo i Gilet gialli, ed Edoardo Ferrario protagonista di PopuList, il quiz che mette a confronto l'élite radical chic e il popolo più ignorante chi vincerà lo scoprirete su CCN".

Tra gli ospiti ci sono Arisa, Chiara Francini, Giancarlo Magalli e Massimiliano Rosolino. Si comincia con la pornostar Valentina Nappi ma Saverio Raimondo ha un sogno.

"Sono anni che inseguo Al Bano o Pupo, uno di questi cantanti amati in Russia ma nella black list dell'Ucraina. Faccio un appello Al Bano, Toto Cotugno o Pupo a venire ospiti la prossima stagione".