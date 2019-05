Segre: si cambi nome a scuola intitolata a Vittorio Emanuele III

Milano (askanews) - "Quella scuola di cui si è tanto parlato a torto o a ragione, è ancora intestata a Vittorio Emanuele III che ha scritto e messo la sua firma sulle leggi razziali. Prima di entrare in dettagli su decreti, opportunità scolastiche e l'avvicinare due cose che non c'entrano niente, io consiglirei di cambiare nome a quella scuola". Così la senatrice a vita Liliana Segre ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un commento sulla vicenda della professoressa Rosa Maria Dell'Aria sospesa per il lavoro dei suoi alunni di un istituto di Palermo, che paragonava il decreto Sicurezza alle Leggi razziali fasciste.