Panama, indios Guna contro Nike: ha copiato i nostri simboli

Milano, 22 mag. (askanews) - A Panama gli indigeni della comunità di Guna hanno cominciato una battaglia contro un colosso dell'abbigliamento sportivo: la Nike. L'azienda è accusata di aver usato i loro antichi simboli ancestrali, un tipo di tessitura artigianale chiamata "mola", come decorazione di un nuovo paio di scarpe senza chiedere il permesso a nessuno. Ora chiedono un risarcimento.

"Non vogliamo una guerra, non ci piace ha detto il capo della comunità, Belisario Lopez, ma vogliamo che riconoscano il fatto che il "mola" che appare sulle Nike appartiene al popolo di Guna. Lo sappiamo che è una battaglia impari, ma combatteremo per difendere ciò che ci appartiene"

"Il danno è già stato fatto - dice l'avvocato Aresio Valiente - perché hanno usato il nostro simbolo, la nostra immagine, il nostro mola, quindi non vogliamo aspettare solo che si tirino indietro, vogliamo un risarcimento".