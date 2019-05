A Cannes i fratelli Dardenne sul red carpet per "Le Jeune Ahmed"

Roma, 20 mag. (askanews) - Sul red carpet di Cannes sfila il cast di "Le Jeune Ahmed" di Jean-Pierre e Luc Dardenne. Il film dei fratelli belgi, in concorso per la Palma d'oro, è uno dei più attesi e affronta il tema del terrorismo attraverso la storia di un 13enne belga musulmano che abbraccia il radicalismo e progetta di uccidere una sua insegnante. In passerella insieme ai due registi i ...