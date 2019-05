A Salisburgo le finali mondiali degli aeroplanini di carta

Salisburgo, 18 mag. (askanews) - Gli aeroplanini di carta non sono solo un passatempo del passato, ma in qualche modo continuano ad avere anche oggi degli estimatori. Centottanta persone si sono ritrovate a Salisburgo per le finali mondiali della coppa organizzata da Red Bull per premiare gli aeroplanini migliori. La sfida è partita da una lunga tavola dove i finalisti avevano a disposizione il materiale per costruire i loro "ultraleggeri": un semplice foglio A4. Poi sono passati alle prove di velocità e acrobazia.