Il Giro d'Italia a L'Aquila, il sindaco: "Un segnale importante"

L'Aquila, 17 mag. (askanews) - Un'occasione importante per riaccendere i fari sull'Aquila, a 10 anni dal sisma. Il Giro d'Italia ha rappresentato uno spot per la città. Come spiega il sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi.

"È un segnale di vicinanza di quella che è una festa nazionalpopolare per eccellenza italiana. Dall'altro è uno spot importante per questa città che sta rinascendo e che merita di essere vista dal mondo intero, quello stesso mondo che 10 anni fa l'aveva compatita con occhi pietosi per il dramma che stavamo vivendo e che oggi può vedere pure in mezzo ai problemi quanto di buono sia stato fatto".

La ricostruzione c'è grazie a tanti enti che stanno accompagnando il processo. Come E-Distribuzione.

"Fra le tante cose positive che possiamo raccontare c'è anche il rapporto con E-Distribuzione, che è un gestore importante con cui stiamo collaborando nell'ambito delle strategie sulla smart city, ma anche nella ridisegnazione dei servizi di questa città".