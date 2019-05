Migranti,Salvini: per Sea Watch possibile sbarco porto tunisino

Milano, 17 mag. (askanews) - "In questi minuti sto seguendo l'ennesima nave delle ong, questa ong tedesca con nave olandese che vorrebbe entrare nelle acque italiane. Per il momento stanno rispettando la diffida della Guardia di Finanza a non entrare nelle acque italiane. Abbiamo contattato le autorità olandesi, l'indicazione è un porto tunisino". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini a margine della registrazione negli studi Rai di Milano di Tg2 Post.

"Porti italiani non ne do e non ne darò e conto che nessun

Ministro mi chieda di dare un porto italiano, perché si tratta di trafficanti di essere umani e non di soccorritori", ha aggiunto.