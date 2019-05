Genitori promossi, figli contenti del rapporto con loro

Milano, 14 mag. (askanews) - Genitori molto esigenti rispetto al loro ruolo al punto da generare sensi di colpa, mentre i figli si mostrano complessivamente più soddisfatti del loro rapporto con mamma e papà. E' quanto emerge dal Kinderometro, la ricerca realizzata da Ipsos per Kinder in cinque paesi europei, Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Russia, intervistando oltre 2.500 genitori e altrettanti ragazzi dai 7 ai 15 anni, per analizzare il rapporto fra genitori e figli. Andrea Alemanno di Ipsos: "Il dato più significativo che emerge è che l'Europa è molto più simile di quello che si immagina e che tante tensioni possono farci vedere, in particolare nella relazione con i figli. C'è grande voglia di fare il meglio, condivisa ma questo è auspicabile, ma c'è anche una grande capacità di riuscirci che è molto diffusa".

Per il 92% dei genitori intervistati non esiste un successo più grande che essere un buon genitore. Un ruolo che deve trovare il giusto equilibrio fra indipendenza lasciata ai figli centrale per il 51% degli intervistati e disciplina (49% delle preferenze). Resta il problema del tempo da trascorrere insieme che per i genitori è insufficiente per il 48% degli intervistati, per il 73% invece la vita scorre troppo velocemente, mentre il 65%, se potesse scegliere, preferirebbe avere più tempo libero che più denaro. Complessivamente però sia i genitori che i figli sono soddisfatti del loro rapporto nell'88% dei casi, con il 92% dei figli che dichiara in generale di essere felice. Elisabetta Scala, vicepresidente Moige, Movimento Italiano Genitori: "Il dato che mi ha colpito di più è quello positivo, ossia il fatto che, seppur i genitori si sentono sempre così frustrati e inadeguati e vorrebbero avere più tempo, in realtà i figli sono contenti dicono di essere felici e sono soddisfatti del rapporto con i loro genitori"

Sempre i figli nell'80% dei casi si dichiarano più soddisfatti dei genitori per il benessere materiale che questi sono in grado di garantire e il 78% per la capacità di acquistare tutto ciò di cui hanno bisogno. Fattori che i genitori reputano più scontati e meno rilevanti attribuendo rispettivamente il 65% e il 58% delle preferenze. Infine centrale sia per i genitori che per i figli sono i piccoli momenti passati insieme quelli che avvicinano di più, come ad esempio coccolarsi, giocare, ridere e in generale fare qualcosa di simpatico e divertente insieme.