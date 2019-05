Al via da Milano il tour di Raf e Umberto Tozzi

Milano, 14 mag. (askanews) - Non chiamatele vecchie glorie, perché RAF e Umberto Tozzi sono capaci di scaldare e far scatenare il pubblico con grinta e bravura. È partito da Milano il tour dei due artisti amici da sempre. Un'occasione per ascoltare insieme due cantanti che rappresentano un pezzo di storia della musica italiana.

Il tour nei palasport dopo il debutto al Mediolanum Forum di Milano chiama all'appello tutti i fan che potranno assistere a quasi tre ore di musica. Per la prima volta insieme in tour, Raf e Tozzi fanno cantare e ballare il pubblico sulle note dei loro successi. Più di 30 pezzi da "Gente di mare", "Gloria", "Si può dare di più" a "Cosa resterà degli anni 80", da "Infinito" a "Ti amo", ma anche "Ti pretendo", "Gli altri siamo noi", "Il battito animale", "Immensamente", il loro nuovo brano a due "Come una danza".