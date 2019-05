De Rossi: non rimpiango nulla, coi romanisti è un grande amore

Roma, 14 mag. (askanews) - "Non rimpiango nulla": nel mesto giorno dell'addio, Daniele De Rossi riafferma il suo amore per la squadra che lo lascia andare e i tifosi che lo hanno sempre amati, e in conferenza stampa dice: "Farei delle scelte diverse rispetto a episodi di campo, cartellini rossi o cose del genere ma per quanto riguarda la mia decisione di restare per sempre fedele a questa squadra no, non cambierei una virgola; se avessi la bacchetta magica metterei qualche coppa nella mia bacheca ma non ce l'ha nessuno..."

"Ci sono stati 3-4 anni in cui ho avuto la possibilità in squadre che si ipotizzava potessero vincere qui della Roma. Ci siamo scelti a vicenda e oggi sarebbe un dramma se o io o i tifosi potessimo dire "è stata una cattiva scelta". Lo stato attuale delle cose vede un grande amore; magari da ex calciatore mi vedranno in qualche settore ospiti a tifare i miei amici con panino e birra".