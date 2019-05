San Marino capitale dell'innovazione con i big della tecnologia

Roma, 14 mag. (askanews) - Fare della Repubblica più antica al mondo la capitale dell'innovazione per due giorni. A San Marino si sono dati appuntamento alcuni dei più importanti player tecnologici mondiali - da Intel a Oracle, da McKinsey a DeWalt Industrial Tolls - per riflettere sulle conseguenze della quarta rivoluzione industriale in corso e, soprattutto, delle opportunità che la trasformazione digitale riuscirà a creare anche per le imprese italiane.

Marco Bosi, Managing Director di Carisma RCT, la società di ricerca, sviluppo e consulenza che ha promosso il meeting "Industry X.0".

"Quello che notiamo quando parliamo con le aziende è che ci sono più domande che risposte. Di conseguenza è importante creare opportunità di scambio dove aziende di diverso tipo, da diversi settori e di diverse dimensioni si possano confrontare sulle esperienze passate, le difficoltà che stanno affrontando e le opportunità che vedono nel futuro".

Diversi i temi trattati durante la due giorni: dal ruolo dell'intelligenza artificiale al machine learning, dalla gestione dei dati al lean manufacturing in ottica 4.0. Tanti i casi di studio presentati nel corso delle tavole rotonde, per comprendere in che modo la trasformazione digitale si declini sui modelli di business, i processi produttivi e i prodotti.

"Si parla di trasformazioni molto complesse che partono magari dalla tecnologia o dai processi ma comunque coinvolgono persone, cultura, strumenti e di conseguenza risulta veramente difficile se non impossibile affrontarla da soli. E emerso come un tema importante l idea di creare ecosistemi dell innovazione che comprendono università, startup, società di consulenza, aziende di produzione".

Daniele Vitali, è fondatore assieme a Mauro Quaini di Punto Com, azienda specializzata nel campo dell'informatizzazione e assistenza tecnica ad imprese.

"Ci sono due tipi di aziende, sia grandi che medio-piccole, che si stanno affacciando al mondo digitale, dell industria 4.0, e aziende che non lo ritengono ancora necessario. Personalmente penso che sia fondamentale avvicinarsi sempre più a questo mondo anche per le Pmi perché abbiamo visto che le aziende che ci stanno chiedendo questa interconnessione sono quelle che stanno crescendo maggiormente. Sono abituato a consigliare i miei clienti anche utilizzando l'esperienza delle aziende che stanno avendo grandi risultati".

Nel processo di trasformazione digitale, un ruolo determinante lo possono giocare anche le istituzioni. Nel corso del convegno, Andrea Zafferani, segretario di Stato per l'Industria della Repubblica di San Marino, ha ricordato gli impegni del Titano per incentivare investimenti nel proprio territorio.

"Stiamo facendo uno sforzo legislativo importante: sono stati emanati negli ultimi tre mesi due decreti, uno in ambito di applicazioni blockchain per le imprese, uno che costituisce un background generale per tutte le imprese tecnologiche. Vogliamo spingere molto, anche tramite la nostra agenzia specializzata, la San Marino Innovation, che ha il compito di relazionarsi con le imprese che vogliono agire in questi ambiti".

Il meeting Industry X.0 si è concluso con laboratori monotematici guidati da esperti in materia, con la presentazione di casi aziendali.

"Questo evento è servito anche a validare un punto molto importante: noi ci eravamo posti l'obiettivo di creare una serie annuale, di trasformare questa prima edizione in un evento che si ripete ogni anno. Il feedback che abbiamo ricevuto ci dimostra che l'idea è valida e sicuramente lavoreremo duramente per organizzare la seconda edizione che si terrà a giugno dell anno prossimo".