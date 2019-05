Europee, Marine Le Pen dal leader dell'estrema destra slovacco

Roma, 14 mag. (askanews) - Marine Le Pen, presidente di Rassemblement national francais, noto fino al 2018 come Fronte Nazionale, è in visita a Bratislava, in Slovacchia, per sostenere il locale partito di estrema destra, Sme rodina (siamo una famiglia) guidato da Boris Kollar.

Le Pen e Kollar hanno tenuto una conferenza stampa congiunta nella capitale slovacca. Fuori dall'hotel dove si svolgeva l'incontro, le proteste di un gruppo di antifascisti, a cui hanno partecipato anche candidati per le elezioni europee.

Nel suo tour in Est Europa, la leader francese farà tappa anche in Estonia. Il suo obiettivo è quello di raccogliere il maggior numero di eletti per il gruppo sovranista che spera di costituire all'Europarlamento dopo il voto del 26 maggio.