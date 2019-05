Biennale d'arte, le bandiere di Joe Tilson presentate da Swatch

Venezia, 14 mag. (askanews) - Ventiquattro bandiere che sono una versione ingrandita di tre dipinti dedicati a Venezia: è il progetto che l'artista britannico Joe Tilson ha realizzato per la 58esima Biennale d'arte, invitato a tornare a Giardini - dove fu protagonista del Padiglione britannico nell'edizione del 1964, quella che consacrò la Pop Art - da Swatch, per la quinta volta partner principale della Biennale.

Carlo Giordanetti, direttore creativo dell'azienda svizzera, ci ha spiegato i motivi della scelta: "Per me l'incontro con Joe Tilson - ha detto ad askanews - è stato fantastico, perché trovare una persona di 90 anni che ha una storia così fortemente legata a Venezia, perché parliamo di un uomo che è venuto a Venezia nel 1949, che ha vissuto una parte della sua vita qui e che quindi ha assorbito la cultura veneziana, anche quella tradizionale, la grande cultura del Rinascimento, e l'ha trasformata in un linguaggio risolutamente allegro, contemporaneo, fresco, nave in qualche modo, pop in maniera assoluta".

Nato a Londra nel 1928, Tilson è un uomo vivace come il suo lavoro, amante dell'Italia e di Venezia, con una forte consapevolezza della storia che, nel nostro Paese, ha un peso specifico culturale decisamente intenso. E che spesso vive di simboli, come quelli rappresentati da "The Flags". "La bandiera, il drappellone, che io ho fatto anche per il Palio di Siena, il palio è una bandiera che si porta per la città e che io ho dipinto. Così - ha spiegato Tilson - anche io faccio parte di una lunga tradizione delle bandiere italiane".

Alla Biennale, come consuetudine, Swatch ha anche presentato un nuovo orologio in versione limitata, il "Joe Tilson Venetian Watch", prodotto in 2019 esemplari e svelato all'ombra delle bandiere dall'artista insieme a Giordanetti e a Gonzalo De Cevallos, Brand Vice President e CEO di Swatch, entusiasta dell'incontro con l'artista. "E' così giovane nello spirito e nel modo di pensare - ci ha detto a proposito di Joe Tilson - che è stato realmente interessante lavorare con lui".

E ora, per i sei mesi della Biennale, le bandiere multicolore dell'installazione site specific continueranno a garrire con il loro racconto di Chiese, geometrie, scritte e, soprattutto, colori.