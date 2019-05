Giordanetti (Swatch): l'arte ci aiuta a pensare in modo diverso

Venezia, 14 mag. (askanews) - "Per noi la relazione con l'artista è soprattutto una relazione interessante, perché l'artista per definizione lo vediamo come qualcuno che pone domande interessanti, ha questa specie di ruolo nella società, quello di sollevare o affrontare dei problemi della società in maniera creativa". Lo ha detto, dalla Biennale d'arte di Venezia, Carlo Giordanetti, direttore creativo di Swatch, azienda che da anni è main sponsor della manifestazione. "Direi che la cosa più bella che lo Swatch Artist Hotel ci consente di fare - ha aggiunto Giordanetti - è aprire il modo di pensare in maniera diversa".