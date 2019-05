Spazio, Esa: tre nuove missioni per il monitoraggio della Terra

Milano, 13 mag. (askanews) - Tra il 2022 e il 2023 l'Esa lancerà nello Spazio tre nuove missioni dedicate al monitoraggio dello stato di salute del pianeta. Si tratta di missioni "Earth explorers" e saeranno chiamate EarthCare, Biomass e Flex. Così Josef Aschbacher, direttore dell'Esrin di Frascati e delle attività di osservazione della Terra dell'Esa, parlando a margine della prima giornata dell?esa living planet, la conferenza mondiale dell'Esa dedicata all'osservazione della Terra dallo Spazio, in corso a Milano dal 13 al 17 ammgio 2019.

"Sono tante le missioni che abbiamo in programma - ha detto - c'è EarthCare, c'è Flex e Biomass più un'altra Earth explorer che stiamo scegliendo quest'anno. Sono missioni che misurano diversi parametri della Terra, per esempio Biomass del 2022 misura la bio massa delle foreste globali, soprattutto di foresete poco conosciute delle zone tropicali per cui non ci sono molti dati. Poi c'è EarthCare che fa il bilancio della temperatura della radiazione nell'atmosfera per capire meglio il cambiamento climatico e poi c'è Flex che misura la fotosintesi; è una tecnologia molto interessante che può dire prima di vederlo con gli occhi, se le piante soffrono o sono sane. Questo è quello che fanno le nuove missioni 'Earth explorers' che fanno cose che ancora non esistono con strumenti nuovi".