Banca Generali accelera nel Fintech, Mossa: grande opportunità

Milano, 13 mag. (askanews) - Il Fintech come opportunità per la banche di oggi e domani. Se n'è discusso davanti agli studenti del master del Politecnico di Milano nel convegno "Ricetta di innovazione". Presenti al tavolo moderato da Nicola Porro, Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali, il professor Marco Giorgino, docente di finanza e risk management del Politecnico, e Luca Colombo, Country Director di Facebook Italia.

"Il Fintech non può che essere un'opportunità - ha detto Mossa - perchè non può che essere un semplificatore di processo. Il Fintech ha avuto un impatto tecnologico ma anche nei comportamenti e nelle abitudini. E se cambiano le abitudini chi fa il mio mestiere deve essere sveglio e veloce ad aggiornare le modalità di interazione e di relazione tra il banker e i clienti".

"Oggi il Fintech può essere una grande opportunità per la banche per poter alimentare i processi di innovazione e quindi poter consentire di fare quel salto anche culturale oltre che di trasformazione digitale che può rappresentare una grande opportunità per il futuro", ha sottolineato il professor Marco Giorgino, docente di finanza e risk management del Politecnico di Milano.

Al tavolo del convegno anche una "big" del tech chiamata in causa in ogni report di scenario come potenziale nuovo operatore anche in campo finanziario, che però non sente questa esigenza restando concentrata sul business dei servizi per il consumatore avendo come chiaro scopo la semplificazione: "Credo che certe attività richiedano ancora moltissima relazione, qualcosa che non può essere fatto dall'intelligenza artificiale perché non può essere sostitutio. Ma per tante attività ripetitive, come fare un bonifico, è più comodo farle grazie alla tecnologia. La nostra filosofia è semplificare la vita. Lo facciamo noi, lo fa Amazon, lo fa Google e lo fanno tanti altri operatori. La missione è utilizzare la tecnologia per rendere più semplice la vita alle persone" ha spiegato Luca Colombo, Country Director di Facebook Italia.

Sulle alleanze per accelerare nella digitalizzazione ha puntato da tempo Banca Generali che rappresenta uno dei pochi casi di "open banking" in Italia, con un sistema tipo hub capace di integrare diverse piattaforme, appunto partner su cui costruire servizi su misura per i propri private banker e clienti. L ultimo esempio è la joint-venture con Saxo Bank nell amministrato e nel trading, così come con Ubs Partner per lo sviluppo di un motore personalizzato nel robo for advisory a tutela dei portafogli.