Salvini: a Di Maio dispiace mio dl bis? Ha nostalgia porti aperti

Zingonia (BG), 13 mag. (askanews) - "Io il dl sicurezza bis lo porto in

Cdm, se qualcuno ha nostalgia dell'immigrazione di massa, fuori

controllo e dei porti aperti, lo dica". Così Matteo Salvini

leader della Lega e vicepremier, ha risposto a Zingonia (Bergamo)

ad una domanda sulle critiche di Luigi Di Maio al provvediemnto

annunciato. "Io gli altri decreti li leggo e se convincono li

approvo. Ho sempre dimostrato coerenza e lealtà in questi 11

mesi, la chiedo a tutti", ha aggiunto Salvini.

Che nel merito dice: "Sui rimpatri ci sta lavorando Moavero a

Bruxelles, non possono essere oggetto di un decreto. Nel dl

sicurezza c'è la norma spazza clan, l'uso delle intercettazioni

per fermare gli scafisti, multa per chi non rispetta le leggi del mare, sanzioni per chi aggredisce gli uomini in divisa. Non

capisco cosa dispiace... Vogliamo continuare ad aiutare chi

insulta i carabinieri e chi fa business sugli esseri umani?".

Sempre sul tema dei migranti, torna ad attaccare la nave olandese SeaWatch: "Sta tornando verso la Libia, se caricasse dei migranti e li portasse verso l'Italia sarebbe una scelta che metterebbe a rischio delle vite, e noi la impediremo con ogni mezzo lecito". Quanto alle possibili divergenze col ministro M5s Toninelli, replica: "Io tutelo l'ordine pubblico e me ne prendo onori e oneri. Chi entra in Italia deve avere il mio permesso".