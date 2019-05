Usa, sciopero del sesso contro la legge sull'aborto in Georgia

Los Angeles, 13 mag. (askanews) - Una moderna Lisistrata. L'attrice americana Alyssa Milano ha lanciato l'idea dello sciopero del sesso, per protestare contro la nuova legge sull'aborto in Georgia. Se la protagonista della celebre commedia di Aristofane proponeva l'astensione per convincere gli uomini a smettere di fare la guerra l'attivista del movimento #Metoo invece se la prende con la legge della Georgia che vieta l'aborto non appena si può individuare il battito del cuore del feto, ossia dopo circa sei settimane. Per questo la lanciato l'hastag #SexStrike. "I nostri diritti riproduttivi sono stati cancellati. Finché le donne non avranno il controllo sui loro corpi non possiamo rischiare la gravidanza. Unitevi a me e non fate sesso finché non riavremo l'autonomia del corpo" ha spiegato l'attrice che è stata tra le protagoniste di Melrose Place e Streghe.

Molti artisti si sono schierati apertamente contro la legge della Georgia, ma questa iniziativa divide, per i contrari tratta di un'idea sessista e che nega il piacere delle donne.