L'energia positiva di Matteo Markus Bok con Cruisin'

Milano, 11 mag. (askanews) - Giovane, carino e determinato. Matteo Markus Bok esce con Cruisin', l'album d'esordio di questo talento italo-tedesco.

Anche se è ha solo 16 hanno ha già fatto tanta gavetta, dal secondo posto a "The Voice Kids" in Germania ai tanti ruoli a teatro in Italia, ma non solo. Matteo Markus Bok è anche un cantautore che ha già scritto dei pezzi che ora vengono proposti al pubblico.

"Non vedo l'ora che la gente che mi segue lo ascolti, perchè ci ho messo veramente tutto me stesso, le mie emozioni, i miei momenti tristi, suoni e testi particolari, frutto di un anno e mezzo di scrittura e non vedo l'ora che la gente sappia che cosa mho dentro di me sappia chi è Matteo Markus Bok".

Matteo ama raccontare il suo punto di tra emozioni, paure e amore per la vita. Un album pop, positivo, dinamico e con tante sonorità, una proposta che si differenzia molto dagli stereotipi e dai valori spesso tristi e negativi della musica giovanile attuale.

"La scrittura è ciò che mi ispira, che fa uscire parti nascoste che altrimenti mi farebbero scoppiare in un certo momento, e la scrittura è una terapia, una medicina per me".

Amatissimo sui social dove ha migliaia di follower, capisce l'importanza di questo mezzo ma dice: "Secondo me ci vorrebbe una limitazione nel mondo dei social perchè stanno prendendo troppa parte della nostra vita e ci distolgono dalla realtà e per quanto siano positivi per me, che sono nato dai social e dalla connessione che ho con i miei fan, ma sto notando che tutte queste cose sono molto false perchè il Matteo che è dietro uno schermo e che la gente vede è un Matteo che è completamente diverso"

Matteo lancia poi una provocazione. "Sinceramente se potessi toglierei internet in tutto il mondo per un po' di tempo per far capire alla gente quanto è bella la vita anche senza questo computer che ci portiamo in tasca, perchè si perde molto".

Questa estate si dividerà tra gli impegni in Germania e in Italia per il tour firmacopie e le esibizioni live in alcune delle principali piazze italiane. Lui assicura, voglio continuare a studiare e a crescere, di strada sicuramente ne farà tanta.