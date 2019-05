Migranti, Salvini: rifiuto pensare che M5s voglia riaprire porti

Milano, 11 mag. (askanews) - "Il governo va avanti perché mi rifiuto di pensare che ci siano ministri del M5s che vogliono riaprire i porti all'immigrazione clandestina. Abbiamo lavorato bene per un anno, perché dobbiamo cambiare opinione?. Io sono leale, spero che lo siano tutti così come ho dimostrato io in questi ultimi undici mesi". È quanto ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenuto al mercato di viale Papiniano a Milano per un volantinaggio e per portare il proprio saluto a un banchetto del Carroccio dove si firma una proposta di legge per la "castrazione chimica per pedofili e stupratori".