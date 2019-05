Alimentare, De Castro: recepire direttiva su pratiche sleali

Roma, 9 mag. (askanews) - L'industria alimentare italiana regge "bene" la crisi e si fa vanto di avere "prodotti di qualità eccellenti". A sostenerlo Paolo De Castro, vice presidente della commissione Agricoltura del parlamento europeo, il quale ritiene "importante" la direttiva europea contro le pratiche commerciali sleali pubblicata in Gazzetta ufficiale che si augura venga presto recepita dal nostro Paese.

"Il sistema sta reagendo molto bene - ha sottolineato De Castro al convegno organizzato da federalimentare sulla 'Industria alimentare italiana: cuore del Made in Italy' - Nonostante la crisi economica è uno dei pochi comparti che continua a crescere e anche le esportazioni continuano a crescere. (togliere la frase: lo studio presentato oggi lo dimostra). Naturalmente ci sono delle opportunità nel mondo che bisogna saper cogliere e per questo bisogna rafforzare la dimensione organizzativa di questo sistema. Abbiamo dei prodotti di qualità eccellenti, abbiamo sicuramente in made in Italy che viene copiato in tutto il mondo ma dobbiamo essere capaci di portare queste eccellenze dove fanno reddito per le nostre imprese. Per questo dobbiamo aiutare le nostre imprese con nuove normative europee che le tutelino dalla pressione che la grande distribuzione spesso mette. Ecco dove nasce questa importante direttiva europea contro le pratiche commerciali sleali che finalmente è in Gazzetta ufficiale e ci auguriamo che presto possa essere recepita dal nostro Paese".