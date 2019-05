Google I/O, focus su privacy e sicurezza

Los Angeles, 8 mag. (askanews) - Focus su privacy e sicurezza alla prima giornata di Google I/O, l'evento dedicato agli sviluppatori che ogni anno l'azienda di Mountain View organizza nel mese di maggio. Il ceo di Google Sundar Pichai ha insistito sulle nuove policy di protezione dei dati da parte di Big G, introducendo alcune novità: "I dati personali migliorano le ricerche. Ma con Auto Delete, potrete scegliere quanto tempo possano essere conservati i dati, ad esempio tre o 18 mesi. Dopo di che questi dati saranno cancellati dal profilo personale", ha spiegato il manager di Google.

Ma questa non è l'unica novità di Google per la privacy: "La modalità Incognito, che è già molto popolare su Chrome, sarà integrata anche su Maps. Così i luoghi che avete cercato o cercherete non saranno registrati sul vostro account", ha spiegato Pichai.

In arrivo anche l'autenticazione a due fattori tramite chiavetta realizzata ad hoc per lo smartphone Android. Tutte misure che servono a Google per offrire all'utente più protezione e più autonomia. "Offrire all'utente il controllo è un mezzo per attenuare la pressione del governo sulle regolamentazioni", ha spiegato Carolina Milanesi.

Quanto alle nuove funzionalità di Google per proteggere i dati personali, "i consumatori più esperti potranno usufruirne. Tutti gli altri, a mio avviso, probabilmente no", ha concluso Milanesi.