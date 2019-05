Il Papa è nella Macedonia del Nord, omaggio a Madre Teresa

Roma, 7 mag. (askanews) - Dopo aver visitato la Bulgaria, il Papa è giunto a Skopje, nella Macedonia del Nord. Inizia così la visita di due giorni nel Paese della ex-Jugoslavia. Bergoglio è stato accolto dal presidente della Macedonia del Nord, Gjorge Ivanov. Quindi due bambini in abito tradizionale gli hanno offerto simbolicamente in dono pane, sale e acqua. Prima tappa del viaggio nel capoluogo macedone è il Palazzo presidenziale, per la visita ufficiale al capo di Stato.

"È la prima volta che il Successore dell'apostolo Pietro si reca nella Repubblica della Macedonia", ha sottolineato il Pontefice nel suo discorso. Il Papa ha ricordato come il "crogiuolo di culture e di appartenenze etniche e religiose" abbia dato luogo "a una pacifica e duratura convivenza, nella quale le singole identità hanno saputo e potuto esprimersi e svilupparsi senza negare, opprimere o discriminare le altre".

Non poteva mancare un omaggio a Madre Teresa di Calcutta. Francesco si è recato in visita al memoriale della santa, nata in un sobborgo di Skopje.