Al cinema "Pokémon Detective Pikachu", l'anteprima a Cinecittà

Roma, 7 mag. (askanews) - "Pokémon Detective Pikachu", la prima avventura Pokémon live-action, diretta da Rob Letterman, che nella sua versione originale vede Ryan Reynolds dare la voce a Pikachu. Il volto iconico del fenomeno globale Pokémon nella versione italiana è invece doppiato da Francesco Venditti.

L'anteprima del film distribuito da Warner Bros Pictures e nelle sale da giovedì 9 maggio, si è tenuta domenica a Cinecittà World, dove è intervenuta Barbara Pavone, Vice President Group Marketing di Warner Bros. Italia:

"I Pokémon sono iniziati come un videogame, poi negli anni sono diventati manga, anime, giocattoli, gadget, conquistando centinaia di milioni di fan in tutto il mondo, però è la prima volta che prendono vita in un film live action sul grande schermo ed è quindi la prima volta che al cinema, ispirato a un videogame spin-off, vediamo il nostro Pikachu in una veste totalmente originale".

"È un investigatore con il cappello di Sherlock Holmes e si troverà ad affrontare molti misteri, tante avventure, incontrerà tantissimi amici e anche tanti nemici. Nel film ci saranno tantissimi Pokémon e sta a voi il compito di riconoscerli tutti".

A prima vista Detective Pikachu non sembra un grande investigatore. È un Pokémon e praticamente nessuno riesce a capirlo (dice solo "Pika, pika!"). Ma si è imbattuto in un caso davvero scottante e non si darà pace finché non avrà scoperto tutta la verità.

Nel cast del film anche Justice Smith, Kathryn Newton, Suki Waterhouse, Ken Watanabe, Omar Chaparro, Chris Geere e Rita Ora.