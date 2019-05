Siria, 26 combattenti uccisi in scontri tra regime e jihadisti

Ue, Juncker: "Inaccettabile comparare Tusk a Hitler o Stalin"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 07 maggio 2019 "Dobbiamo lottare contro i populismi, ma non possiamo opporci ai populisti con attacchi personali. Attacchi personali che stanno aumentando. Il mio amico Tusk sta venendo comparato a Hitler e Stalin e non è accettabile, è disgustoso e non è mai successo in Europa. Queste accuse non dovrebbero avere posto nel dibattito europeo". Così il presidente della ...