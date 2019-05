Operazione antimafia tra Lombardia e Piemonte: 43 arresti

Milano, 7 mag. (askanews) - Politici, imprenditori e amministratori pubblici. Tutti coinvolti nel nome della corruzione. È in corso, dalle prime ore dell'alba, in Lombardia e Piemonte una vasta operazione che vede coinvolti 250 militari della Guardia di Finanza di Varese e dei Carabinieri di Monza Brianza che stanno dando esecuzione a un provvedimento cautelare personale nei confronti di 43 persone: 12 di queste in carcere, 16 agli arresti domiciliari, 3 all'obbligo di dimora e 12 all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono tutti ritenuti di associazione per delinquere aggravata dall'aver favorito un'associazione di tipo mafioso. Corruzione, finanziamento illecito ai partiti politici, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, false fatturazioni per operazioni inesistenti, auto riciclaggio e abusi d'ufficio sono alcune delle attività del consorzio criminale.

Tra le persone indagate il parlamentare di Forza Italia Diego Sozzari. Tra le altre persone raggiunte da un provvedimento cautelare ci sono il consigliere regionale della Lombardia Fabio Altitonante, accusato di corruzione, e il consigliere comunale di Milano e vice coordinatore della Lombardia di Forza Italia, Pietro Tatarella.