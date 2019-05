"L'Arte nei secoli", alla Luiss "Appuntamenti con l'Ingegno"

Roma, 6 mag. (askanews) - Dopo le edizioni sulla tutela del cibo di alta qualità e sul modello di business della moda, il ciclo di incontri "Appuntamenti con l'Ingegno", giunto alla terza edizione, quest'anno si è focalizzato sul tema dell'arte. Presso la sede della Luiss di Villa Blanc, a Roma, si è tenuta una tavola rotonda per riflettere sul ruolo che l'arte e la creatività in tutte le sue forme rivestono nel contesto economico e sociale dell'Italia, collocandola in una posizione di assoluta preminenza nel panorama mondiale.

Paola Severino, vice presidente della Luiss, ha spiegato il senso del convegno: "L'Italia è conosciuta in tutto il mondo per la sua arte. Credo che intorno al mondo dell'arte, bene prezioso nel quale l'Italia raggiunge vette difficilmente uguagliabili, questo bene prezioso possa produrre risultati economici, risultati giuridici e introdurre modelli di business, e anche modelli sociali. Arte e cultura: cosa c'è di meglio che stimolare i nostri studenti al mondo dell'arte, a considerarla una risorsa, a considerare il museo non solo come qualcosa da visitare ma qualcosa che rappresenta una delle caratteristiche dell'economia italiana".

"Tutta l'Arte è stata contemporanea": questo il titolo della giornata di dibattito alla Luiss. L'arte incontra l'economia e diventa veicolo per ripensare il modo di fare impresa; incontra il diritto e diventa tutela dei beni artistici; incontra le scienze politiche e diventa un mezzo di coinvolgimento e condivisione sociale.

L'incontro è organizzato in collaborazione con il Comitato Leonardo. La presidente Luisa Todini ha ricordato che si inserisce nel cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci. "Oggi celebriamo l'arte come eccellenza del Made in Italy e soprattutto legata al mecenatismo di alcuni testimonial che dedicano parte del proprio profitto aziendale per far si che le opere d'arte continuino a raccontare il Made in Italy".

Leonardo da Vinci italiano o francese? "Leonardo da Vinci è europeo. Tra venti giorni votiamo per l'Europa... e anche per Leonardo Da Vinci".