Costruiamo un'Europa sociale, appello della Federazione mutualità

Roma, 6 mag. (askanews) - "Costruiamo insieme l'Europa sociale di domani". E' questo lo slogan della Giornata nazionale della mutualità che si è tenuta a Milano presso la Società Umanitaria. La Federazione della mutualità italiana ha riunito i rappresentanti delle mutual benefit societies del mondo, delle società di mutuo soccorso, delle cooperative e del terzo settore, per chiedere un'Unione europea basata sul welfare e sulla solidarietà, a poche settimane dalle elezioni europee.

Per la Federazione della mutualità italiana, welfare e salute in Europa non devono essere considerati un business perché la protezione sociale non è un mercato: le società di mutuo soccorso sono democratiche, controllate dai soci, non chiudono mai la porta, nemmeno quando malattia, anzianità e non autosufficienza diventano un costo. Per questo le società di mutuo soccorso intendono dare vita a una partnership con le cooperative e gli altri soggetti del terzo settore, per fare della mutualità e della solidarietà in favore di chi è malato e non autosufficiente una voce contro l'egoismo dei nazionalismi in Europa.

Placido Putzolu, presidente Federazione mutualità italiana: "Siamo molto preoccupati per la deriva individualista che sta assumendo l'Europa per il nazionalismo crescente in diversi stati europei, siamo preoccupati per il futuro della solidarietà dell'Europa sociale".