Adele annuncia via social il nuovo disco: potrebbe chiamarsi "30"

Roma, 6 mag. (askanews) - "I 30 anni mi hanno provato duramente, ma ne ho fatto tesoro e sto cercando di mettercela tutta per farmi avanti": così, Adele, fresca 31enne, ha annunciato via social la prossima pubblicazione del nuovo disco.

La cantante di "Hello" ha condiviso alcuni scatti in bianco e nero della festa di Capodanno con gli amici aggiungendo: "Non importa da quanto tempo siamo qui, la vita è costante e complicata ad un tempo. Sono cambiata drasticamente negli ultimi anni, sto ancora cambiando ed è okay. Quello dei 31 sarà un grande anno e lo userò tutto per me stessa".

Adele parla anche di "periodo difficile" facendo riferimento alla sua situazione coniugale sfociata nel divorzio.

La cantante di "Someone like you" invita tutti ad amare maggiormente se stessi ad "andare piano, mettere via il telefono e ridere a crepapelle ogni volta che si presenta l'occasione" e poi nelle ultime righe del lungo post, sembra annunciare il tanto atteso nuovo album in studio con alcuni inequivocabili indizi: "Branco di selvaggi, 30 sarà un disco di "drum and bass per farvi un dispetto".

Il disco potrebbe intitolarsi quindi "30", come era già avvenuto per gli altri due album della cantante, "19" e "21" con riferimento all'età in cui erano state scritte le canzoni contenute e "25", l'età della sua registrazione.