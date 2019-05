Milano, nasce LaFil: l'orchestra unisce talenti nuovi e affermati

Milano, 6 mag. (askanews) - Nasce LaFil - Filarmonica di Milano, una concezione nuova di orchestra in cui generazioni diverse di artisti s'incontrano e si riconoscono in un progetto innovativo di diffusione della musica. Giovani talenti in ascesa e musicisti affermati provenienti dalle compagini più prestigiose suonano insieme in una scelta non inusuale in realtà, perché "la musica è il rinnovo di questi intrecci, c'è rinnovo constante e passaggio di consegne tra lo spirito di una persona giovane, il suo entusiasmo e chi con più esperienza porta il suo sapere, in questo c'è l'unicità di questo progetto, la sinergia fra questi due mondi", spiega Marco Seco, direttore d orchestra italo-argentino, fra i soci fondatori assieme a Luca Formenton, presidente del Saggiatore e della fondazione cui fa capo l orchestra, Roberto Tarenzi, viola del Quartetto Borciani e docente al Conservatorio di Milano, Carlo Maria Parazzoli, primo violino di Santa Cecilia, con la consulente strategica Marilù Martelli e l avvocato Paola Tradati.

LaFil - Filarmonica di Milano debutta il 31 maggio al Palazzo delle Scintille di Milano dove sono in programma la Sinfonia n. 1 in si bemolle maggiore, op.38 e la Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, op. 97 di Robert Schumann, dirette da un interprete di riferimento del grande repertorio romantico come Daniele Gatti. Vincitore del Premio Abbiati, nominato in Francia Chevalier de la Légion d honneur, Gatti è l attuale Direttore musicale del Teatro dell Opera di Roma. Il ciclo schumanniano da lui proposto per inaugurare le attività de LaFil - Filarmonica di Milano sarà completato il 2 giugno, sempre alle Scintille, con la Sinfonia n. 2 in do maggiore, op. 61 e la Sinfonia n. 4 in re minore, op. 120.

LaFil - Filarmonica di Milano, insieme al Comune di Milano e a tutti i sostenitori dell Orchestra, ha deciso di festeggiare la nascita di questo nuovo progetto offrendo gratuitamente i concerti del 31 maggio e del 2 giugno 2019, fino ad esaurimento dei posti.