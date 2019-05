BiciRoma 2019, una pedalata in festa promossa dall'Arabia Saudita

Roma, 6 mag. (askanews) - Un migliaio di appassionati romani, tra cui molte famiglie con bambini, hanno dato vita domenica 5 maggio alla XV edizione della "Festa della Bicicletta" per sensibilizzare una mobilità sostenibile. La pedalata, partita da Piazza del Popolo per un giro nelle vie più suggestive del centro, è stata organizzata dall'associazione onlus BiciRoma. Il presidente, Fausto Buonafaccia:

"Quest'anno il maltempo ci da un po' di noia, però vedo che ci sono tante persone comunque. Sarà una bella passeggiate per le vie più belle di Roma. Toccheremo punti bellissimi. Primo anno di collaborazione con l'Arabia Saudita, speriamo anche che possa continuare ancora di più e ancora meglio".

Una grande novità di questa edizione è la presenza, alla guida del gruppo, dell'Ambasciatore saudita in Italia. Il giovane diplomatico ha pedalato nel cuore di Roma, in sintonia con "VISIONE 2030", un ambizioso piano di sviluppo socio-economico del Regno lanciato nel 2016, come spiega l'addetto culturale dell'ambasciata, Abdulaziz al Gharib:

"Siamo consapevoli che lo sport è uno strumento importante per promuovere le relazioni culturali tra i popoli. L'Arabia Saudita è impegnata ad essere amica dell'ambiente, in linea con gli obiettivi della Saudi Vision 2030 che comprende tra l'altro anche un programma chiamato Qualità della Vita, ovvero garantire una vita salutare per uno sviluppo sostenibile".

"Quella della Bici è una tradizione antica dell'Arabia Saudita. Deve sapere che il più importante monumento turistico della seconda città del Regno Gedda è una bicicletta. Nella capitale Riad si sta costruendo in questi giorni la Via dello Sport; una strada lunga 150 chilometri, pista per ciclisti, percorsi per marce a piedi e anche per cavalcate: tutti sport che fanno bene alla salute".

E come in ogni festa che si rispetti, il generoso sponsor ha messo in palio viaggi premio nella capitale del Regno e altri doni, tra cui iPad e iPhone per 9 fortunati estratti a sorte.

"Una bella domenica, sono venuto con mia figlia: voleva tanto girare per Roma con la bicicletta. Abbiamo preso appuntamento e ci siamo iscritti sul sito e siamo venuti qua", ha raccontato uno dei vincitori.