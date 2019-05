Sicurezza, Zingaretti a Salvini: per un'ora faccia il ministro

Modena, 4 mag. (askanews) - "L'odio forse fa raccogliere voti, ma l'odio non crea lavoro, non crea sviluppo, non crea benessere, non crea sicurezza". E vista l'escalation di episodi criminali nelle ultime ore Matteo Savini "almeno un'ora al giorno", faccia "meno comizi" e più "il ministro dell'Interno". E' l'appello rivolto dal segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, al vicepremier Salvini durante un comizio elettorale a Modena.

"L'odio forse fa raccogliere voti, ma l'odio non crea lavoro, non crea sviluppo, non crea benessere, non crea sicurezza - ha detto Zingaretti -. Dico al ministro dell'Interno, dopo che quattro giorni fa una ragazza è stata stuprata a Viterbo, dopo che ieri un commerciante è stato ucciso a Viterbo", e c'è stata "una sparatoria nelle vie di Napoli", e "questa mattina ad Ostia un altro attentato dentro un negozio: per cortesia, almeno un'ora al giorno, meno comizi e fai il ministro dell'Interno".

"Siamo a noi a dire che l'Italia pretende sicurezza e non leggi come la legittima difesa - ha proseguito il segretario - che sono leggi di Ponzio Pilato e dicono agli italiani 'pensateci voi a difendervi da soli'".