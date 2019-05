Seniga, ossa umane e resti di bare abbandonati vicino al cimitero

Seniga (Bs), 4 mag. (askanews) - Ossa umane e resti di bare abbandonati in un luogo accessibile ai cittadini. Nel pomeriggio di martedì 30 aprile 2019, in seguito a una segnalazione anonima, una candidata alle elezioni comunali ha ripreso in video, in una zona attigua al cimitero di Seniga, nel Bresciano, un angolo, delimitato da una siepe ma di fatto aperto a tutti, in cui erano stati accatastati all aperto resti di bare di legno e zinco e ossa umane, probabilmente in seguito a delle esumazioni. L episodio è stato segnalato al sindaco che ha provveduto a sgomberare l area. "Sono state fatte delle esumazioni, è stata contattata la ditta incaricata al ripristino dei rifiuti. Altro di preciso non so", ha dichiarato il sindaco Giuseppe Boldori. Resta però la gravità della questione. In Comune è stata protocollata la richiesta di una relazione ufficiale sull'accaduto.