Salvini: Governo va avanti, non è poltrona in più o meno

San Giuliano terme (Pi), 4 mag. (askanews) - "L'ho detto e lo ripeto e lo ripeterò finchè campo: la mia parola vale più dei sondaggi, questo governo arriva fino in fondo perchè abiamo un sacco di cose da fare". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, durante un comizio a San Giuliano Terme.

Salvini se l'è presa con i giornali. "Sono peggio di Topolino - ha detto - Non c'è nessuna crisi di governo. Il governo va avanti se ne facciano una ragione tutti quanti. A me interessa lavorare e finora abbiamo fatto fatti. Meglio vedere Peppa Pig in televisione con mia figlia invece di certi telegiornali e programmi"

E ripete: "Il governo va avanti, non è una poltrona in piu o in meno che fa la differenza ma si è innocenti fino alla condanna e i processi si fanno in tribunale non in piazza o in tv. La storia della Lega lo dimostra: chi sbaglia paga"