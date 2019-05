Richiedenti asilo, Salvini: sentenza Bologna vergognosa

Reggio Emilia, 3 mag. (askanews) - Una "sentenza vergognosa": il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha criticato aspramente la sentenza del Tribunale di Bologna che ha dato ragione a due richiedenti asilo a cui il Comune aveva negato l iscrizione anagrafica in base al decreto Salvini. Ora il Municipio dovrà provvedere all iscrizione su ordine della magistratura. Dopo un messaggio su Twitter Salvini è tornato sulla questione dal palco di Reggio Emilia dove si trovava per lanciare la volata a Roberto Salati, candidato sindaco per il centrodestra.

"Se qualche giudice di sinistra vuole aiutare gli immigrati si faccia eleggere nel Pd e si dimetta. I giudici facciano applicare la legge". Da lì l'occasione per affrontare il tema della riforma della giustizia che per Salvini "dovrà prevedere che anche i giudici come tutti gli altri lavoratori se sbagliano pagano. Perchè in Italia a non pagare eventuali errori ci sono solo i giudici e Fabio Fazio".