La storia di una ragazza cubana e del figlio, il video di Greta

Roma, 3 mag. (askanews) - A 18 anni ha già pubblicato il suo secondo Ep. Greta Elizabeth, giovane cantante di origine americana, pubblica il nuovo singolo "Mrs Ayala", che racconta la storia di una ragazza cubana e del suo bambino.

Mrs Ayala, nel corso della sua vita, ha perso tutto: il suo amore, il lavoro ed ora teme per la vita e per il futuro di suo figlio. La clip è ambientata nella parte più povera dell Havana.

A soli 14 anni a Los Angeles ha vinto il premio Akademia Music Award come best cover act con il brano "Sound of Silence" di Simon & Garfunkel. In Italia ha già aperto diverse date dei tour di Tiromancino e di Marina Rei. Lo scorso anno (2018) il suo primo EP (Wonderful) è stato prodotto a Londra da David Ezra. È entrato insieme all'altro singolo Song N. 5 , per diverse settimane nella classifica indipendenti web.

I credits del video: dir. Stefano Bertelli, ass. dir. Riccardo Orlandi. (Animation Studio).